Hamilton: Lauda kann Intensivstation verlassen

Das gibt Hoffnung. Mit Niki Lauda geht es stetig bergauf. Zumindest versichert das Lewis Hamilton glaubhaft. Lauda sei „besessen davon, wieder in den Formel-1-Zirkus zurückzukehren“, erklärte Hamilton am Freitagvormittag im Interview mit Ö3. Seiner Frau und den Ärzten sei Lauda unendlich dankbar. Hamilton wirkte fast ein wenig ergriffen, als er von seinem Gespräch mit Lauda erzählte. Es habe sich gut angefühlt, Niki am anderen Ende der Leitung zu hören. Lauda habe „jünger als je zuvor“ geklungen. Und dennoch: „Wir vermissen Niki sehr“, hofft Hamilton auf ein baldiges Wiedersehen mit seinem Boss.