Marcel und Anna hungrig wie eh und je

Also nicht das Skifahren, sondern die Nebengeräusche lassen dich immer wieder an Rücktritt denken?

Ich will kein Raunzer sein! Aber die Summe der Nebenbelastungen wird immer größer. Skifahren ist mittlerweile der minimalste Teil. Die Zeit, in der ich auf der Piste zeige, was ich kann, steht in keinem Verhältnis zum Aufwand rundherum.