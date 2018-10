Werkstätten geplündert: Verdächtige gestoppt

Teures Werkzeug und moderne Maschinen - darauf hatten es Kriminaltouristen abgesehen, die im Bezirk Bruck an der Leitha zugeschlagen haben. 90.000 Euro Schaden richteten die Täter innerhalb kurzer Zeit mindestens an. Nun stehen drei verdächtige Männer aus Rumänien in Korneuburg vor Gericht.