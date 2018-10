Prozess um Schreck bei Tennisclub-Weihnachtsfeier

Unterbringung beantragt

Die Staatsanwaltschaft beantragt eine Unterbringung in einer Anstalt für abnorme Rechtsbrecher. Der Gutachter diagnostizierte eine bipolare affektive Störung beim ehemals guten Schüler und Gastronomieangestellen. Bei der Tat sei er unzurechnungsfähig gewesen. In einer so genannten Zornmanie könne der 29-Jährige wieder zur Gefahr für Dritte werden. Allerdings könne eine ambulante Betreuung mit Medikamenteneinnahme dem entgegen wirken. Eine durchaus heikle Entscheidung, die zu fällen sein wird. Andreas Moser