Brand in Messie-Wohnung: Bewohner gerettet

Zwei Polizisten verhinderten in der Nacht Schlimmeres bei einem Zimmerbrand in einer Wohnanlage in Linz-Auwiesen. Nachbarn hatten Alarm geschlagen, weil sie das Glas der Terrassentür splittern hörten. Die Polizisten bargen noch vor dem Eintreffen der Berufsfeuerwehr den Mieter aus der in Brand stehenden Wohnküche. Aufgrund des Mülls in der Wohnung konnten die Beamten den Mann aber nicht über die Terrasse bergen und mussten die Eingangstür auftreten.