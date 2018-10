Wird Unkündbarkeit im Magistrat jetzt abgeschafft?

Bereits vor sechs Jahren hatte der damalige Personalreferent Wolfgang Germ in der „Krone“ die hohe Zahl an Krankenständen angeprangert. „Damals hat man mich dafür kritisiert“, meint Germ. Obwohl seither rund 60.000 Euro in die Gesundheitsvorsorge der Mitarbeiter investiert worden waren, ist die Zahl der Krankenstände nicht zurückgegangen.