Unfallserie auf den Straßen fordert Verletzte

Mit ihren drei Kindern war eine Mutter in ihrem Wagen auf der S 31 unterwegs. Auf Höhe Weppersdorf kam ihr plötzlich ein Oberösterreicher mit seinem Fahrzeug entgegen - den Mann hatte vermutlich der Sekundenschlaf übermannt. Die Frau verriss das Lenkrad und krachte mit ihrem Pkw in den Straßengraben. Sie selbst und zwei ihrer Kinder wurden dabei verletzt, mussten vom Rettungsdienst versorgt und anschließend ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ebenfalls glimpflich ausgegangen ist ein Unfall in Kittsee. Dort verlor eine Lenkerin aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über Fahrzeug und rammte drei Bäume. Sie kam mit leichten Verletzungen ins Spital.