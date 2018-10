Ein Sommer schafft viele Perspektiven

Mit einer Vespa um den See cruisen, mit dem Mountainbike die Petzen runter, einlochen am Golfplatz Klopeiner See und dann noch ein Glas Wein mit Winzer Leo Hillinger - für Patrick Riepl aus Globasnitz war dieser Sommer ein ganz besonderer. Als Social Media-Reporter erforschte er im Sommer die gesamte Region Klopeiner See - Südkärnten. „Als Social Media-Reporter 2018 durfte ich selbstständig das Social Media-Marketing der Region weiterentwickeln. Ausgestattet mit einer Drohne, einem Smartphone, einer GoPro, einer Dienst-Vespa und einem Audi A3 Cabrio, welches von Porsche Wolfsberg für drei Wochen zur Verfügung gestellt wurde, startete ich in den Social Media-Sommer meines Lebens“, erzählt er.