Stronach-Tochter: 70 Mio. für Urlaube und Partys

Nach dem Flop mit seinem Polit-Projekt Team Stronach hatte der Austro-Kanadier auch einen Schlussstrich unter seine wirtschaftlichen Projekte in Österreich gezogen. Außer der Veröffentlichung eines Buches im vergangenen Sommer war es in seinem Geburtsland ansonsten vollkommen still um den Top-Unternehmer geworden - bis jetzt.