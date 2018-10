Elf Babyleichen bei früherem Bestatter entdeckt

Das Institut habe im April wegen unzulänglicher Zustände schließen müssen, zitierte die Tageszeitung „The Detroit News“ in der Nacht auf Samstag die Polizei. Der anonyme Hinweis zum Fundort sei am Freitag per E-Mail bei der Polizei eingegangen, sagte Inspektor Brian Bowser der Zeitung zufolge auf einer Pressekonferenz. Die Beamten seien den exakten Beschreibungen in dem Brief gefolgt.