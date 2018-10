Kelag lud zum ersten „E-Mobility-Day“

Nur 2,5 Sekunden - so kurz braucht der 515 kW (700 PS) starke elektrische Tesla S, bis er von 0 auf 100 Stundenkilometer beschleunigt. Diese geballte Kraft konnten die Besucher des E-Mobility-Days in Klagenfurt am eigenen Leib erfahren - denn Tesla reiste extra mit einem Profifahrer an, der mit allen Interessierten einen Beschleunigungstest durchführte. Aber das war nicht das einzige „emissionsfreie“ Highlight des Tages: Unzählige Besucher testeten den ganzen Tag Elektroautos verschiedenster Hersteller, bestaunten eine E-Motocross-Stuntshow oder informierten sich einfach ungezwungen über das Thema Elektro-Mobilität im Allgemeinen. Rund 50 Fahrzeuge im Kelag-Fuhrpark werden bereits elektrisch betrieben: „Bis 2022 sollen es aber mindestens 150 sein“, sagt Manfred Freitag, Vorstand der Kelag.