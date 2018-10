Bei Freigang überfiel Süchtiger einen Taxler

Vor ein paar Tagen ist der Freigang bewilligt worden, damit der Bursche seine „Familienkontakte“ pflegen kann. Am Landesfeiertag hat er einen Kurzbesuch bei seiner Mutter mit der Bitte um Geld verbunden, bekam aber zuwenig. Der 18-Jährige ist nämlich in der Suchtgiftszene. Um sich Drogen leisten zu können musste er sich also etwas einfallen lassen: Von einem Freund borgte er ein „Butterfly“ und eine Gaspistole.