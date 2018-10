SIEG! Herzog gewinnt 1. Match als Israel-Teamchef

Es ist vollbracht: Im dritten Anlauf hat Teamchef Andreas Herzog mit Israels Nationalmannschaft den ersten Sieg einfahren können! Im Nations-League-Heimspiel der Liga C gegen Schottland verwandelten Salzburg-Stürmer Munas Dabbur und Co. in Haifa einen 0:1-Pausenrückstand noch in einen 2:1-Sieg und hielten ihre Aufstiegschancen damit am Leben.