Räuber-Paar muss nach Überfall auf Trafik in Haft

Drogenkonsum brachte die beiden in Geldnot

Als die beiden dann - auch aufgrund des massiven Drogenkonsums des 23-Jährigen - in massive Geldnot gerieten, kamen sie auf die Idee einen Überfall zu begehen. „Ich bin dann in die Trafik und habe vorgetäuscht einen Job zu suchen“, schilderte die ebenfalls angeklagte Ex-Verlobte des Mannes. Tatsächlich wollte sie nur auskundschaften, ob Kunden oder Kameras in der Trafik sind und gab schließlich grünes Licht. Womit die beiden aber nicht rechneten: Trafikantin Eveline Zimmermann reagierte völlig unerschrocken, ging sogar auf den Ganoven zu und schlug ihn damit in die Flucht. „Im ersten Moment dachte ich an einen Scherz. Und die Waffe hat auch nicht sonderlich echt ausgesehen“, meinte das Opfer. „Ich habe damals aus dem Bauch heraus reagierte und wollte den maskierten Typen einfach aus der Trafik raus haben.“ Der 23-Jährige geriet offenbar in Panik und feuerte, bevor er das Weite suchte, zwei Schüsse ab.