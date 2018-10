Hunde-Kontrollen werden verstärkt

1000 Hunde sind in Tulln gemeldet. Und in der Gartenstadt ist man froh darüber: „Tierhaltung hat viele positive Aspekte“, sagt Bürgermeister Peter Eisenschenk. Doch nach den Beißattacken in Wien und Perchtoldsdorf - die „Krone“ berichtete - werden Vierbeiner und deren Halter auch hier strenger kontrolliert.