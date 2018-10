Graz: Ein Filmfestival mit dem Draht nach oben

Im Zuge des diesjährigen Festivals erinnert man sich auch an die erste Österreicher-Expedition auf den Everest vor 40 Jahren. Seine Sauerstoffflasche aus dem Jahr 1978 hatte Schauer bei der Programmpräsentation am Donnerstag dabei, der Expeditionsleiter von damals Wolfgang Nairz ist am 15. 11. beim „Everest-Tag“ in Graz. Schauer und Co. richten den Blick aber nur kurz in die Vergangenheit, zu spannend sind die aktuellen Filme von den Bergen, die Drähte nach oben glühen.