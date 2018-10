BVT: Gerangel um „Gepflogenheiten“ und Dienstweg

Der Generalsekretär im Justizministerium, Christian Pilnacek, hat im BVT-U-Ausschuss am Mittwoch seinen Unmut über die Vorgangsweise des Innenministeriums und der Korruptionsstaatsanwaltschaft in der Verfassungsschutz-Affäre erkennen lassen. So hätte er es „für angemessen empfunden“, dass „der Dienstweg eingehalten“ werde und sich sein Gegenüber im Innenministerium direkt an ihn wende.