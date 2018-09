Razzia-Leiter dachte zuerst an Anti-Terror-Einsatz

Bestreitet Zugriff auf heikle Extremismus-Daten

Stattgefunden hat der Einsatz dann am 28. Februar, und zwar in „normaler dienstlicher Standardausrüstung“, was bedeute: „Kein Helm, keine Masken.“ Gewalttätig sei bei der Hausdurchsuchung im BVT niemand geworden, betonte er. Über die Androhung der Suspendierung an BVT-Mitarbeiter witzelte er als „kollegiale Serviceleistung“. Die Extremismusdatei des BVT habe er „fix nicht“ an sich genommen.