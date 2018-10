Galanacht des Sports: BossHoss rockt für Hirscher!

Skifahren? Denkste. „Ich komm aus Berlin, kann also maximal Schlitten fahren“, lachte Alec Völkel (links im Bild unten) beim Besuch in der „Krone“. So richtig viel haben die beiden Musiker nicht mit Sport zu tun. Kann sich ja noch ändern. Denn am 31. Oktober treffen sie bei der Sporthilfe-Gala in der Wiener Marx Halle auf die rot-weiß-rote Sport-Prominenz, rocken dort für Marcel Hirscher, Anna Gasser und Co. ein Ständchen. Oder besser gesagt: ihre neue Nummer! Show-Auftritt auf der großen Sportbühne.