Alkolenker bei Crash verletzt

Ein einsatzreicher Wochenstart für die Florianis im Land. Grund dafür waren gleich mehrere Pkw-Unfälle mit teilweise schwer Verletzten. Meist wurde die Unfallursache noch nicht geklärt, doch bei einem Frontalcrash in Frauenkirchen war wieder Alkohol im Spiel. So krachten zwei heimische Lenker im Ortsgebiet ineinander. Ein 56-Jähriger und eine zweite Lenkerin (37) wurden leicht verletzt. Die Alkoholtests verliefen beide positiv, der Mann musste den Führerschein an Ort und Stelle abgeben. Die Polizei ermittelt noch weiter nach den genauen Umständen.