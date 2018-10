Pessimismus ist das Rezept fürs Leben

Der römische Philosoph Seneca gelangte zu dem Schluss, dass der ganze Ärger und Frust in der Welt aus den überzogenen Ansprüchen einer optimistischen Lebensweise, entsteht. So regen sich die meisten Menschen über verlorene Schlüssel und Stau auf. Das liegt an der idealisierten Welt in unseren Köpfen. Und in der befinden sich Schlüssel immer an ihrem Platz und die Straßen sind verkehrsfrei. Wie man gesunden Pessimismus in seinen Alltag integriert, kann man sich in einem Beispiel von den Engländern abschauen. Die ärgern sich nicht über regnerisches Wetter, weil sie gar nichts anderes erwartet haben. Der amerikanische Psychologe William James bringt es mit einer interessanten Gleichung auf den Punkt: Glück ist gleich Erwartung geteilt durch Realität. Daraus ergeben sich zwei Möglichkeiten die eigene Zufriedenheit sicherzustellen: Entweder man ändert die Realität oder die Erwartungen. In diesem Sinne - holen Sie sich etwas Pessimismus in Ihr Leben! Sie können nur positiv überrascht werden. Den Anfang machen die nachfolgenden Produkte. Wir sind sicher, Sie hätten nie gedacht, wie lustig Pessimismus sein kann.