Bosnien-Wahl: „Sieg ist klar wie eine Träne“

Die Wahl des kompliziertesten Regierungssystems der Welt ist geschlagen. Bei den Präsidenten- und Parlamentswahlen in Bosnien-Herzegowina hat die Wahlkommission am Montag den für seinen Separatismus bekannten Milorad Dodik für die Serben, Sefik Dzaferovic für die muslimischen Bosniaken und Zeljko Komsic für die Kroaten als Sieger bestätigt. Dodik, Dzaferovic und Komsic werden nun das dreiköpfige Staatspräsidium besetzen. Sowohl Dodik als auch Dzaferovic werden den nationalistischen Flügeln ihrer Völker zugerechnet. Komsic setzt sich hingegen für die Umgestaltung des Balkanlandes in einen bürgerlichen Staat ein. Für viele Kroaten ist sein Sieg eine Niederlage und durch das Wahlsystem des Landes bedingt. Denn in der Bosniakisch-Kroatischen Föderation leben mehr Bosniaken, und diese haben - so lautet die Kritik - „den Kroaten ihren Präsidenten gewählt“.