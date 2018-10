Grüne Mamba nach drei Tagen wieder eingefangen

Aufatmen in Prag: Nach drei bangen Tagen haben Zoologen und Polizei in der tschechischen Hauptstadt eine aus ihrem Terrarium entkommene Grüne Mamba gefunden und eingefangen (siehe Video oben). Das hochgiftige Tier hatte am Dienstag seine Halterin durch einen Biss lebensgefährlich verletzt und war ins Freie gelangt. Ein Großalarm der Polizei war die Folge.