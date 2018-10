SP-Landtagspräsidentin nimmt Kurs auf Brüssel

Das Abservieren des Murauers Max Lercher als Bundesgeschäftsführer wurde Rendi-Wagner in der Steiermark übel genommen. Am Freitag besuchte sie gemeinsam mit Lerchers Nachfolger Thomas Drozda die Steiermark, unter anderem die Sitzung des Landesparteivorstands. „Wir hatten einen sehr guten, emotionalen Austausch und gehen in dieselbe Richtung“, sagte Rendi-Wagner nach Verlassen des Saals. Auch für den steirischen SP-Chef Michael Schickhofer ist das Thema endgültig vom Tisch, „alles ist ausgeredet“.