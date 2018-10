„Sie versuchte, mir Zunge in den Hals zu stecken“

Die #metoo-Debatte hat im letzten Jahr auch im deutschsprachigen Raum für viel Diskussion gesorgt. Dass aber nicht nur Frauen Opfer von sexuellen Übergriffen sind, zeigt ein Interview mit dem Wiener Arzt und ehemaligen Nationalratsabgeordneten Marcus Franz im deutschen Magazin „Stern“. Darin schildert er einen Vorfall „zu später Stunde in einer Bar irgendwo in Österreich“ mit einer „sehr bekannten Popsängerin“ in den 80er-Jahren. Unter dem Gelächter ihrer Begleiter hätte diese damals versucht, ihm die Zunge in den Hals zu stecken und erklärt: „Stell dich ned so an, wir geh’n rauf zu mir.“