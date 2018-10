Damit wird die kalte Jahreszeit so richtig heiß

Nicht nur draußen sinken die Temperaturen. Auch in vielen österreichischen Betten herrscht Eiszeit. Aber das ist kein Grund zur Sorge. Denn wie heißt es so schön - das kommt bei den besten Paaren vor. Der Alltag zieht früher oder später in jede Beziehung ein. Allerdings sollte man nicht Abwarten und Tee trinken, sondern aktiv an der Zweisamkeit arbeiten. Es muss eine Zeit geschaffen werden, in der es nur um die Liebe geht und in der kein Platz für Sorgen, Stress, Termine oder Diskussionen über den Haushalt ist. Ideen, wie Sie für die passende Stimmung sorgen können, finden Sie hier.