Frau verwechselt Lüftung mit Tank: Auto in Flammen

Weil sie mit ihrem neuen fahrbaren Untersatz offensichtlich noch nicht vertraut war, hat eine 39-Jährige am Mittwoch auf einer Tankstelle im Hamburger Stadtteil Langenhorn fast eine Katastrophe ausgelöst. Die Frau hatte beim Versuch, ihren Smart zu tanken, zuerst Benzin in eine Lüftungsöffnung für den Motor statt in den Tank des Autos gefüllt. Als sie losfuhr, ging der Kleinwagen dann in Flammen auf.