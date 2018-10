Mutter und Tochter bei Unfall schwer verletzt

Die Wolfsbergerin war mit ihrem Auto Donnerstagnachmittag auf der Lavamünder Straße (B80) von Lavamünd in Richtung Staatsgrenze unterwegs. Am Beifahrersitz befand sich ihre 7-jährige Tochter. Als sie nach links in eine Hauszufahrt abbiegen wollte, kam es zur Kolission mit dem Pkw eines 47-jährigen Mannes aus Slowenien, der in dieselbe Richtung gefahren war und zuvor mehrere Fahrzeuge überholt hatte. Beide Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab, durchstießen einen Zaun und kamen im Hof eines Anwesens zu stehen. Die Frau und ihre Tochter wurden dabei schwer verletzt und mussten von der Rettung in das Landeskrankenhaus Wolfsberg gebracht werden. Der Slowene blieb unverletzt.