Tausende bei erster Donnerstagsdemo 2.0 in Wien

Der Protest soll an die aus der Zeit der ersten schwarz-blauen Regierung stammenden „Donnerstagdemos“ anknüpfen, wie Organisator Can Gülcü am Rande der Demonstration sagte. Laut ihm nahmen rund 20.000 Menschen an dem Protest teil, die Polizei sprach allerdings von nur rund 3000 bis 4000 Menschen. Zwischenfälle gab es laut den Sicherheitskräften nicht.