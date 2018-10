Ehemalige Schönheitskönigin gab Mord in Auftrag

Der Vater des Opfers, Abraham Anhang, sagte Reportern außerhalb des Gerichtssaals, er sei glücklich, dass nach so vielen Jahren der Gerechtigkeit Genüge getan worden sei. Das Strafmaß soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft am 31. Jänner 2019 verkündet werden. Die zwölf Geschworenen erklärten auch die Schwester der Angeklagten und ihren ehemaligen Schwager der Verwicklung in den Auftragsmord für schuldig. Der Richter ordnete ihre sofortige Verhaftung an. Vazquez befindet sich bereits in Gewahrsam.