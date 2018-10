Melina: „Habe Angst, dass die Familie mich findet“

Ihre Not-WG ist nur mit dem Allernötigsten eingerichtet. Einzelne pinke Gegenstände stechen hervor, als würden sie mehr Farbe in das Grau ihres Lebens bringen. Die Vorhänge werden für das Gespräch zugezogen. Seit sie ein Teenager ist, kämpft Melina gegen die türkische Familienkultur. Aufgewachsen in Oberösterreich, zwei Geschwister. In der Nähe von Linz ist sie auch zur Schule gegangen. Ihr Vater ist wohlhabender Chef einer Baufirma. Trotzdem, erzählt die junge Muslimin, durfte sie keine Freunde haben, der Vater sei gewalttätig gewesen und habe sie so eingeschüchtert, dass sie das Haus nur in Begleitung der Mutter verlassen hat. „Dann war es meine Aufgabe, nichts zu sagen und auf die Geschwister am Spielplatz aufzupassen.“