Verein „Wir fürs Tier“ sucht tatkräftige Helfer

Durch die vielen Notfälle, die die ehrenamtlichen Mitglieder von „Wir fürs Tier“ täglich erreichen, ist man in Verzug. Dennoch sollen die Innenbereiche vor dem Winter eröffnet werden. Für die letzten Arbeiten werden noch dringend Fach- und Hilfskräfte gesucht. Vor allem Fliesenleger sind „Mangelware“ – aber auch einfachere Tätigkeiten wie verspachteln, (ver-)putzen, ausmalen, Regale aufbauen und Co. müssen erledigt werden. „Jeder wird gebraucht, auch nur für ein paar Stunden. Am Samstag ab 15 Uhr sind dann auch alle Nachwuchstierschützer beim Zaun streichen herzlich willkommen“, so Obfrau Alice Pichler. Helfer können sich telefonisch oder via Facebook melden, damit alles koordiniert werden kann.