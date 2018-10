Konzept für heuriges Bergsilvester steht

Feuerwerk auf der Seegrube und in der Stadt

Ein Feuerwerk wird es heuer auf der Seegrube und auch in der Stadt geben - die Idee eines emissionsfreien Laserfeuerwerks ist aus Kostengründen vorläufig vom Tisch. Schon jetzt wird aber an einem geänderten Bergsilvester 2019/2020 gearbeitet. Das neue Konzept soll bis zum Frühjahr 2019 erstellt werden. „Wir prüfen, wie wir weitere Plätze bis hin zum Marktplatz bespielen können“, so Willi. Es gehe auch darum die Besucherströme zu entzerren und nicht mit einer Überfüllung die Feierlaune zu trüben. Die Beschlussfassung im Stadtsenat, wo 2016 eigentlich das Feuerwerks-Aus beschlossen wurde, steht aber noch aus.