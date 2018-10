US-Open-Finalist Del Potro bei ATP Finals dabei

Der Argentinier zog beim Turnier in Peking am Mittwoch durch ein 6:4, 7:6(4) gegen den Russen Karen Chatschanow ins Viertelfinale ein und sammelte damit die letzten nötigen Punkte für seine fünfte Teilnahme am Saisonabschluss der besten acht Profis der Saison. Vor Del Potro hatten bereits Rafael Nadal, Novak Djokovic und Roger Federer das Ticket nach London gelöst. Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem liegt im Rennen um die London-Teilnahme aktuell auf Rang sieben.