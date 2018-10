Bayrisches Raumfahrtprogramm erntet Spott im Netz

„Wir starten ,Bavaria One‘. Mit unserem Raumfahrtprogramm entwickeln wir aus dem All Lösungen für Probleme der Menschen, bei Medizin oder Ökologie. Wir investieren 700 Millionen Euro, bauen einen bayrischen Satelliten und gründen die größte Raumfahrt-Fakultät Europas an der TU München“, kündigt der bayrische Ministerpräsident in einem weiteren Tweet an.