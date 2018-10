Spekulationen um Karl Lagerfeld: Hört er auf?

Karl Lagerfeld hatte offenbar Lust auf Urlaub, als er seine Chanel-Kollektion für den kommenden Sommer entwarf. Er ließ den Grand Palais in einen Strand verwandeln, mit Wasser, das in seichten Wellen ans Ufer schlägt. Von den Sitzreihen ging der Blick hinaus auf die weite See, auf Strohhütten und Lagerfeld-Muse Baptiste Giabiconi, der auf einem Aussichtsturm den Rettungsschwimmer mimte.