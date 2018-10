Arbeitsmaschine stürzt um und erdrückt Mädchen

Am Nachmittag stand in der Fachschule die Ausbildung an einem sogenannten Hoftrac an. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus kleinem Traktor und Radlader, verschiedene Geräte wie Baggerschaufel oder Stapelgabel können montiert werden. Auch die 16-Jährige bediente die Arbeitsmaschine. Gegen 13.30 Uhr kam es zum Horrorunfall.