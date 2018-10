Baby misshandelt: Mutter und Vater verurteilt

Wochenlang soll ein Elternpaar aus Oberösterreich sein neugeborenes Baby misshandelt haben. Aus diesem Grund mussten sich die beiden am Dienstag am Landesgericht Ried im Innkreis verantworten. Der kleine Bub wird auf einem Auge blind bleiben. Am Dienstag wurde die Mutter deswegen zu 21 Monaten Haft verurteil, sieben davon unbedingt. Der Vater kam mit acht Monaten bedingt davon.