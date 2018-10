Slash: „Früher wären wir mit Mord davongekommen“

Lahme Jugend

Songs wie „Serve You Right“, „Mind Your Manners“ oder „Read Between The Lines“ leben von ihrer Doppeldeutigkeit. Das Politische sticht bei den Conspirators nicht immer klar hervor, dafür seien sie laut Slash auch nicht zuständig. „Myles hat in seinen Texten immer einen Unterton, der sich um aktuelle Ereignisse dreht, aber wir treten sicher nicht wie politische Advokaten auf. Dennoch hat die Lage der Nation einen klaren Einfluss auf unser Tun.“ Die Distanz zum Politikum per se ist dem 53-Jährigen wichtig. „Ich habe zu vielen Dingen meine Meinung, war aber niemals der, der sie dir in den Rachen stopfen will. Da ich das nie machte, erwartet es auch keiner von mir. Ich selbst bin mit unheimlich politischer und sozialkritischer Musik aufgewachsen und mich überrascht es, dass die jungen Kids, die gerade Bands gründen, den Finger nicht stärker in die Wunde legen. Es geht hier immerhin um die Zukunft und künstlerische Freiheit. Das Problem hatten wir vor 25 Jahren nicht.“