Rekordsommer lässt unsere Gletscher „weinen“

Eine Entwicklung, die Meteorologe Gerhard Hohenwarter von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Klagenfurt auch bestätigen kann: „Der September war um etwa zwei Grad zu warm. Generell war das heurige Sommerhalbjahr das Wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, also seit dem Jahr 1851.“ Verständlich, dass selbst der Schnee auf dem Hohen Sonnblick in mehr als 3000 Meter Seehöhe in Strömen vom Berg floss.