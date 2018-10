„Nicht der Hund, der Mensch war das Problem“

Das Problem dürfte am Ende der Leine gewesen sein. So lautet die Einschätzung von Experten zu dem Vorfall in Lienz, bei dem am Sonntag Nachmittag ein Berner Sennenhund einen Yorkshire Terrier totgebissen hat. Was wenige wissen: Berner Sennenhunde kommen in der Schweiz auch als Polizeihunde zum Einsatz.