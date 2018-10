14 Jahre Haft für blutigen Mord an Ehefrau

„Da hat sich so eine Wut angesammelt“

„Sie sagte: ,Wir brauchen nicht teilen, ich bekomm’ eh alles.’“ Und weitere kränkende Dinge bis zu: „Dich mach ich fertig!“ Und er, der „immer nachgegeben hat“, weil er „Harmonie in der Ehe“ wollte, nahm ein Messer: „Es hat sich da so eine Wut angesammelt auf meine Frau“, sagt er, „ich dachte, jetzt ist alles aus, ich werde den Betrieb verlieren, den meine Eltern mühevoll aufgebaut haben.“ Sie sei „mit dem Handy beschäftigt“ und „überrascht“ gewesen, als er mit dem Messer vor ihr stand - und zustach. „Blindlings drauflos?“, fragt Richter Martin Bodner. Er nickt. Selbst, als sie leblos dalag, machte er weiter.