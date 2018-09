Schock nach Tor! Fan-Tribüne kracht auf den Rasen

Schreckliche Szenen spielten sich am Samstag in der Primera Divison in Spanien ab! Während des Spiels zwischen Eibar und Sevilla (1:3) krachte plötzlich ein Teil der Fan-Tribüne zusammen. Acht Anhänger des FC Sevilla seien nach dem Vorfall ins Krankenhaus gebracht worden, teilte der baskische Erstliga-Verein Eibar am Samstag auf Twitter mit. Im Video oben sehen Sie eine Spielzusammenfassung mit der Schock-Szene.