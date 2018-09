Dominic Thiem ist jetzt im „Bullenstall“

Sonntag hatte Dominic Thiem in St. Petersburg seinen elften Turniersieg gefeiert. Auch die Tage danach waren sehr erfolgreich. Der Tennis-Star und sein Trainer Günter Bresnik trafen in Salzburg Didi Mateschitz und fixierten einen Sponsorvertrag mit „Red Bull“. Am Samstag wird alles offiziell. Zur Einstimmung postete „Domi“ auf seinem Instagram-Account bereits ein Bild mit einem Hubschrauber des Energydrink-Riesen.