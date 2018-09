Messerattacke: Bürgermeister stellt Täter (19)

In der deutschen Stadt Ravensburg hat am Freitag ein 19-Jähriger Afghane drei Menschen mit einem Messer verletzt, einen von ihnen lebensgefährlich. Wie ein Polizeisprecher sagte, konnte der Angreifer gefasst werden. Der Oberbürgermeister der Stadt in der Bodensee-Region, Daniel Rapp, hat den Täter nach eigenen Angaben persönlich gestellt. „Ich war zufällig in der Nähe“, sagte er.