EM 2024: Deutschland gibt UEFA Steuerrabatte

Die deutsche Bundesregierung hat der Europäischen Fußball-Union (UEFA) umfangreiche Garantien für die Ausrichtung der Fußball-EM 2024 gegeben. „Ohne staatliche Unterstützung wäre so eine Großveranstaltung nicht mehr zu stemmen“, sagte eine Regierungssprecherin am Freitag in Berlin. Teil der Bewerbung seien deshalb entsprechende Regierungsgarantien gewesen.