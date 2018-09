Serena Williams beendet die Saison vorzeitig

Für die Qualifikation für die WTA-Finals in Singapur hätte Williams als derzeit Elfte im Race in Peking punkten müssen. Ebenfalls nicht in China am Start sind Serenas Schwester Venus Williams sowie Maria Scharapowa oder bei den Herren Rafael Nadal. Noch unentschlossen war nach dem Laver Cup der ehemalige Weltranglisten-Erste Novak Djokovic.