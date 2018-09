Dubiose Losfee! Bizarrste Auslosung aller Zeiten

Große Aufregung in Luxemburg: Bei der Auslosung des Pokal-Achtelfinales haben sich kuriose Szenen abgespielt. Alex Kapp, der Direktor eines Sponsors des Wettbewerbs, sorgte für einen Eklat. Mehrmals schnappte sich die dubiose Losfee eine Kugel, schaute sie sich kurz genau an und warf sie zurück in den Topf - nur um dann eine andere auszuwählen (oben im Video).