„Vier Pfoten“ impfen in Myanmar eine Million Tiere

Angesichts des Welt-Tollwut-Tags am 28. September kündigt “Vier Pfoten“ sein neues Mammutprojekt in Myanmar an: Innerhalb von drei Jahren sollen 1.000.000 Hunde und Katzen gegen Tollwut geimpft werden. Damit unterstützt die Tierschutzorganisation Myanmars Pläne, Tollwut bis 2030 komplett auszurotten. Hilfe ist in der Region dringend nötig, denn nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sterben in Myanmar jedes Jahr rund 1000 Menschen an der tödlichen Infektion.