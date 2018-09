Schlusslicht lässt Messi & Co. alt aussehen

Der FC Barcelona hat die erste Niederlage in der laufenden Saison kassiert. Spaniens Meister verlor auswärts gegen Leganes 1:2. Für das Schlusslicht war es in der sechsten Runde der erste Sieg - und das ausgerechnet gegen den großen FC Barcelona. Kurios: Auch Real Madrid patzte in Sevilla. Barcas Blamage sehen Sie oben im Video!